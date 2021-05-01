Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği:  212 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği:  212 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği:  212 kişi gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İSTANBUL Valiliği, Taksim'e çıkmaya çalışan toplam 212 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

 İSTANBUL Valiliği, Taksim'e çıkmaya çalışan toplam 212 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,  " 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma,

Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma ve basın açıklaması talebinde bulunan HAK-İŞ, TÜRKİŞ, Birleşik Kamu İş, Vatan Partisi ve TGB, Hak Sen, DİSK, TEÇ-Sen, SİME-Sen, SAHİMSen, DİSK(TMMOB-TTB-KESK) sendikalarının başvuruları, salgınla mücadele ve tamkapanma tedbirlerine uygun olmak kaydıyla Valiliğimizce değerlendirilerek belirli saat aralıklarıyla bu faaliyetlere izin verilmiştir" denildi.Ancak yasadışı yürüşüylerin de olduğu belirtilen açıklamada, "İl ve ilçe Hıfzıssıhha meclislerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izin verilen sendikalar dışında ve Taksim Meydanı'na çıkmak için toplanan kişiler hakkında Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılmıştır. Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 kişi gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır"  bilgileri yer aldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz olarak Taksim'e çıkmak isteyen toplam 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz olarak Taksim'e çıkmak isteyen toplam 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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