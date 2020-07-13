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Son dakika haberleri... İSTANBUL'UN ORMANLARI ONLARA EMANET 1

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da aşırı dolu minibüsler gündemde.

13.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:35

İstanbul'da aşırı dolu minibüsler gündemde. Ancak metrobüste de benzer görüntüler yaşanıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve kapasite azaltma kuralları uygulanan metrobüste sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Tıka basa metrobüslerde yolculuk edenler seferlerin artırılması gerektiğini ifade ediyor.

İhsan DÖRTKARDEŞ - Burçak BOZKUŞ - Feridun AÇIKGÖZ - Oğuzcan YAZAR - Alper KORKMAZ - Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) - KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında "sosyal mesafe" ve "kapasite azaltma"önlemlerinin ardından metrobüslerde de yoğunluk yaşanıyor. Tıka basa dolu metrobüslerde bu sabah yolculuk edenler seferlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM

Normalleşme sürecinin başlamasıyla geçilen kontrollü hayatta toplu taşıma kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Haftanın ilk iş gününde İstanbullular, sabah saatlerinde evlerinden çıkarak işyerlerine gitmek için yola koyuldu. Vatandaşları işyerlerine gitmek için toplu taşımayı kullanırken duraklarda yoğunluk yaşandı. Maske kullanımının zorunlu olduğu alanlarda vatandaşlar kurala uyarken duraklarda otobüs ve metrobüs beklediği sırada sosyal mesafe kuralını unuttukları görüldü.

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

İşe gitmek için duraklara akın edenler metrobüse binmek için birbirleriyle yarıştı. Metrobüse binenler içeride koronavirüs sürecinden önceki dönemi anımsatan görüntüler oluşturdu.

"ARTI SEFERLER YAPILMALI"

Metrobüsten Cevizlibağ durağında inen Özden Düz, 'Maalesef sosyal mesafeye dikkat edemiyoruz. Çünkü gerçekten yoğunluk var. Herkes işe gitmeye çalışıyor. ve bizler de saatinde yetişmek zorundayız. O yüzden yoğunluk oluyor. Bence ara duraklarda artı sefer yapabilirler. Bu da çözüm olabilir. Ama tramvaylarda hiçbir şekilde çözüm yok. İşe giderken 3 vesait kullanıyorum. ve her seferinde bu yoğunluğa maruz kalıyorum. O yüzden daha da arttırılabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'DOLU METROBÜSTE SOSYAL MESAFE KURALINA NASIL UYACAĞIZ?"

Okan Uzun da, 'Bu dolu metrobüste sosyal mesafe kuralına nasıl uyulabilir ki' Kendi önlemimizi almaya çalıştık. Kalabalık tabii herkes işe gidiyor" dedi. Ek seferler konulması gerektiğinin altını çizen Mesude İsaoğlu ise, 'Sosyal mesafeye çok dikkat edemedik açıkçası. Çok dolu çünkü. Beylikdüzü'nden bindim Şirinevler'de oturabildim. Toplu taşımanın arttırılması gerekiyor. Ancak böyle çözüm bulabiliriz herhalde" ifadelerini kullandı. Ali Akça ise, 'Çok kalabalık evet ama duyarsız insanlar var maalesef. Maskeyi takıyor ama ya çenesinin altında ya burnu dışarıda. Böyle bir şey olamaz. Oturamadım. Oturmak çok mümkün değil. Mümkün mertebe mesafeli durmaya çalıştım ama çok kalabalık" dedi.

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Son dakika haberleri... İSTANBUL'UN ORMANLARI ONLARA EMANET 1

Kaynak: DHA

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