Son dakika haberleri | İstanbul'un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada
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Son dakika haberleri | İstanbul'un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada Beşiktaş'ta iş yerini dağıtıp köpeğini vatandaşların üzerine salan şahıs, Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alındı Beşiktaş'ta bir şahıs, labrador retriever cinsi köpekle petshop dükkanını dağıttıktan sonra köpeği vatandaşların...

İstanbul'un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada

Beşiktaş'ta iş yerini dağıtıp köpeğini vatandaşların üzerine salan şahıs, Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alındı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir şahıs, labrador retriever cinsi köpekle petshop dükkanını dağıttıktan sonra köpeği vatandaşların üzerine sürdü. Vatandaşlara büyük korku yaşatan şahıs, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı kafeteryada kıskıvrak yakalandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, labrador retriever cinsi köpeği ile çarşıya gelen şahıs, girdiği petshop dükkanını dağıtarak sahibine küfürler yağdırdı. İş yerinden çıkan şahıs, ardından köpeği sokaktaki vatandaşların üzerine sürdü. Vatandaşlara büyük korku yaşatan şahıs ardından kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Akaretler'de bir kafeteryaya saklandığını tespit ederek iş yerine giden Beşiktaş polisi, şahsı kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan Habib C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Köpek ise belediye ekiplerine teslim edildi. Dehşet anları ve şahsın yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haberleri | İstanbul'un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada
Son dakika haberleri | İstanbul'un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada
Son dakika haberleri | İstanbul'un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada
Son dakika haberleri | İstanbul'un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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