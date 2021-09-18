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İstanbul'un göbeğinde cam silici terörü: Bıçak ve sopayla mekan bastılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un göbeğinde cam silici terörü: Bıçak ve sopayla mekan bastılar Mecidiyeköy'de iş yeri çalışanlarıyla cam siliciler birbirine girdi, yumruk ve tekmeler havada uçuştu Trafik polislerinin müdahale ettiği saldırganlar etkisiz hale getirildi Mecidiyeköy'de trafik ışıklarındaki...

İstanbul'un göbeğinde cam silici terörü: Bıçak ve sopayla mekan bastılar

Mecidiyeköy'de iş yeri çalışanlarıyla cam siliciler birbirine girdi, yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Trafik polislerinin müdahale ettiği saldırganlar etkisiz hale getirildi

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de trafik ışıklarındaki kafenin çalışanlarıyla tartışan cam siliciler, bıçak ve sopalarla kafeterya basıp terör estirdi. İş yeri sahibini ölümle tehdit eden şahıslar, çalışanlarla birbirine girdi. Kavganın trafiğin yoğun olduğu yola taşındığı olayda yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu o anlar ise kameralara yansıdı. Saldırganlar polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçların camlarını silerek para kazanmaya çalışan 3 kişi, trafik ışıklarının yakınında bulunan kafe çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından kimliği öğrenilemeyen cam silici şahıslar adeta terör estirerek, kafeyi basıp iş yeri sahibini ölümle tehdit etti. Bunun üzerine kafe çalışanlarıyla cam siliciler arasında arbede yaşandı.

Cam silicilerle kafe çalışanlarını kavgası trafiğe taşındı

Kafe çalışanlarıyla cam siliciler arasında yaşanan itişme ve kakışma sonrasında, taraflar birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerin uçuştuğu kavga, trafik yoğunluğunun yaşandığı yola taşındı. Araçların arasına düşen şahıslardan bir tanesi yerde tekmelere maruz kalırken, vatandaşlar ayırmak için uğraştı. Kavgayı gören trafik polisleri şahısları ayırmak için uzun süre uğraştı.

Kavga çıkartan şahıslar gözaltına alındı

Polis ekiplerine zorluk çıkartan şahıslar güçlükle ayrılırken, yerde yatan bir şahsı da polis ekipleri kaldırarak yol kenarına getirdi. Kavgaya karışan şahıslar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kavga nedeniyle aksayan trafiğin normal akışı ise polislerin yaptığı çalışmalarla tekrar normal döndü.

Cam silicilerin terör estirdiği o anlar kamerada

Şişli'de cam silicilerle kafe çalışanları arasındaki kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahıslar arasında itişme ve kakışmanın yaşandığı daha sonra ise yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırıp trafiğin ortasında kavgaya devam ettikleri ve sonrasında ayrıldıkları görülüyor.

İstanbul'un göbeğinde cam silici terörü: Bıçak ve sopayla mekan bastılar

İstanbul'un göbeğinde cam silici terörü: Bıçak ve sopayla mekan bastılar

İstanbul'un göbeğinde cam silici terörü: Bıçak ve sopayla mekan bastılar

İstanbul'un göbeğinde cam silici terörü: Bıçak ve sopayla mekan bastılar

İstanbul'un göbeğinde cam silici terörü: Bıçak ve sopayla mekan bastılar
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
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