Son dakika haberleri... İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 74,70'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 74,70'e yükseldi

Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 74,70'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 74,70'e yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 74,70'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 55,54 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 74,70 olarak ölçülürken, su oranı yağışlarla birlikte son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 67,35, Terkos'ta yüzde 69,79, Sazlıdere'de yüzde 39,64, Alibey'de yüzde 63,86, Büyükçekmece'de yüzde 73,45, Ömerli'de yüzde 92,23, Darlık'ta yüzde 89,59, Elmalı'da yüzde 87,12, Kazandere'de yüzde 64,22 ve Pabuçdere'de yüzde 55,01 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 648,94 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 842 bin metreküp oldu.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 218,62 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 5 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,56, 2007'de yüzde 53,82, 2008'de yüzde 43,58, 2009'da yüzde 97,10, 2010'da yüzde 98,71, 2011'de yüzde 95,07, 2012'de yüzde 92,54, 2013'te yüzde 91,07, 2014'te yüzde 34,29, 2015'te yüzde 94,66, 2016'da yüzde 87,35, 2017'de yüzde 88,48, 2018'de yüzde 91,15, 2019'da yüzde 93,22, 2020'de ise yüzde 66,18 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Burak Deniz Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rize Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 74,70'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:19:40. #1.14#
title