Son dakika haberleri... İstanbul trafiğinde son durum
Son dakika haberleri: İSTANBUL'da Arife Günü TEM Otoyolu'nda ve D-100 karayolu üzerinde bazı noktalarda yoğunluk yaşandı.
30.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:32
İSTANBUL'da Arife Günü TEM Otoyolu'nda ve D-100 karayolu üzerinde bazı noktalarda yoğunluk yaşandı.
- İstanbul
Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyenlerin yolculuğu Arife Günü de devam etti. TEM Otoyolu'nda ve D-100 Karayolu üzerinde İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar bazı noktalarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların, bayram için erkenden hareket etmesi nedeniyle daha önceki yıllara göre trafik yoğunluğu oldukça az yaşandı. İstanbul trafik yoğunluğunu gösteren haritaya göre yüzde 30'a kadar çıkan trafik yoğunluğu, daha sonra yüzde 18'e kadar düştü.
- İstanbul
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Kaynak: DHA