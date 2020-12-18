Son dakika haberleri... İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
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Son dakika haberleri... İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

18.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:30
Son dakika haberleri... İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin birçok cadde, sokak ve meydanı boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin birçok cadde, sokak ve meydanı boş kaldı.

Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlamayla İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama öncesi özellikle ana arterlerde, D-100 karayolu ve TEM de yaşanan trafik yoğunluğunun kısıtlamanın başlamasıyla azaldığı gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, 22.20 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.

Şehrin çeşitli noktalarında denetimler yapan polis ekipleri, kısıtlama kurallarını ihlal eden ve dışarıda bulunmak için izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Bazı bölgelerde havadan denetimler de gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nın en kalabalık ilçelerinden olan Kadıköy ve Üsküdar'da da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Beykoz'da paket servisi hizmeti veren işletmelere ait kuryelerin kullandığı motosikletlerin hareketliliği dikkati çekti. Bazı vatandaşlar benzin istasyonlarındaki alışveriş noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlama başladıktan sonra bazı otobüs duraklarında vatandaşların evlerine gidebilmek için beklemeye devam ettiği görülürken, kentte sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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