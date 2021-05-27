Son dakika haberleri: İstanbul Polisinden 'şok' uygulama: 51 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri: İstanbul Polisinden 'şok' uygulama: 51 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: İstanbul Polisinden 'şok' uygulama: 51 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul Üsküdar'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'şok' uygulamalarda 49'u çeşitli suçlardan aranan toplam 51 kişi yakalandı.

İstanbul Üsküdar'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'şok' uygulamalarda 49'u çeşitli suçlardan aranan toplam 51 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Üsküdar ve çevresinde geniş çaplı 'şok' denetimlere imza attı. Polis, dün ilçe genelinde 50 ekip, 25 motorize birlikler ile beraber gerçekleştirilen 'asayiş' ve 'pandemi' denetimleri kapsamında metruk binalarda, yollarda, köprü altlarında ve umuma açık yerlerde 'şok' uygulama yaptı. Çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri alınarak, şüpheli araçları durdurarak arayan emniyet ekipleri, denetimlerde 23 bin 751 kişinin kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalanırken, bu uygulamalarda 2 bin 195 araç denetlendi. Muayenesi ve sigortası olmayan 6 araç trafikten 'men' edildi. Üsküdar ilçesinde bulunan 21 metruk bina ve 86 çocuk parkını didik didik arayan ve buraları kontrol eden emniyet ekipleri, 2 ruhsatız tabanca taşıyan 1 uyuşturucu satıcısını yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, bu uyuşturucu tacirini adli mercilere sevk ederken, kontroller sırasında gelen bir ihbarı değerlendiren İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, ilçede bir ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Kanun kaçaklarına göz açtırmayan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin şok uygulamalarının, İstanbul'un diğer ilçelerinde de devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: İstanbul Polisinden 'şok' uygulama: 51 kişi yakalandı
Son dakika haberleri: İstanbul Polisinden 'şok' uygulama: 51 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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