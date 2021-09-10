İstanbul polisinden 7 kentte çok yönlü operasyon
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İstanbul polisinden 7 kentte çok yönlü operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslararası uyuşturucu trafiğinde adı geçen kaçakçılara yönelik İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Uluslararası uyuşturucu trafiğinde adı geçen kaçakçılara yönelik İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul polisinden 7 kentte çok yönlü operasyon düzenledi. Uluslararası uyuşturucu trafiğinde adı geçen kaçakçılara yönelik İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Defalarca İran'a girip çıkan ve muhtelif eşyalar arasında uyuşturucu sevkiyatında kullanılan bir tırın 'zula' tabir edilen bölmelerinde 125 kilo 700 gram eroin ele geçirilirken uyuşturucu çetelerinin liderlerinden H.A. adlı bir kişi Hatay'dan Suriye'ye kaçarken polis tarafından son anda yakalandığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul polisinden 7 kentte çok yönlü operasyon
İstanbul polisinden 7 kentte çok yönlü operasyon
İstanbul polisinden 7 kentte çok yönlü operasyon
İstanbul polisinden 7 kentte çok yönlü operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber... İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu
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