Son dakika gündem: İstanbul merkezli 8 ilde Bylock operasyonu: 20 gözaltı
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Son dakika gündem: İstanbul merkezli 8 ilde Bylock operasyonu: 20 gözaltı

15.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:13
Son dakika gündem: İstanbul merkezli 8 ilde Bylock operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika haber... İSTANBUL merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 37 kişiden 20'si gözaltına alındı. 11 şüphelinin de yurt dışına kaçtığı öğrenildi. 

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonun, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 37 şüpheliye yönelik olduğu öğrenildi. 37 şüpheliden 11'inin yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. Düzenlenen şafak operasyonu ile 18'i İstanbul olmak üzere toplam 26 şüphelinin kaldıkları adreslere baskın yapıldı. Adreslerde arama yapan ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonun İstanbul ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kağıthane ve Ataşehir'de bazı adreslere operasyon yaptı. Baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında İstanbul, Adana, Urfa, Niğde, Yozgat, Bursa, Kocaeli ve Kayseri'de eş zamanlı baskın düzenlendi. Organize ekiplerince düzenlenen baskında 15'i İstanbul'da olmak üzere 20 şüpheli yakalandı. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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