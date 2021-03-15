Son dakika haber... İstanbul merkezli 6 ildeki dorse hırsızlığı operasyonunda 15 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul merkezli 6 ilde hacizli yakalamalı ve çalıntı dorseleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 6 ilde hacizli yakalamalı ve çalıntı dorseleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hacizli yakalamalı ve çalıntı olarak aranan dorseleri tespit ederek, çalan veya sahte evrak düzenleyip alan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Adana, Gaziantep, Mersin, Antalya ve Konya'da düzenledikleri operasyonlarda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların, çaldıkları ve sahte evrak üzerinden aldıkları dorselerin şasi numaralarını, trafikteki normal belgeli dorselerle değiştirerek tekrar piyasaya sürdükleri ve bu sayede 50 milyon liralık kazanç sağladıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Genel Sekreteri Göktan Güçlü, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü önünde mağdurlar adına gazetecilere yaptığı açıklamada, sektörde Avrupa'nın üretim üssü olmaya aday olduklarını ancak 10 yıldan beri sahtecilik, dolandırıcılıkla uğraştıklarını söyledi.

Yapılan operasyondan dolayı çok umutlandıklarını ve bunun devamını geleceğine inandıklarını dile getiren Güçlü, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı