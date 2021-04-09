Son dakika haberleri: İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DEV OPERASYON - 1
Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik dev operasyon düzenlendi.
Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İSTANBUL merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik dev operasyon düzenlendi. İstanbul'un yanı sıra Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da düzenlene operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun Sedat Peker'e yönelik olduğu belirtiliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı