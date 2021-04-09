Son dakika haberleri: İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DEV OPERASYON - 1
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Son dakika haberleri: İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DEV OPERASYON - 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik dev operasyon düzenlendi.

Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik dev operasyon düzenlendi. İstanbul'un yanı sıra Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da düzenlene operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun Sedat Peker'e yönelik olduğu belirtiliyor.

Son dakika haberleri: İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DEV OPERASYON - 1
Son dakika haberleri: İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DEV OPERASYON - 1
Son dakika haberleri: İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DEV OPERASYON - 1
Son dakika haberleri: İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DEV OPERASYON - 1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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