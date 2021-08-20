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Son dakika haberleri: İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE PKK OPERASYONU: 28 GÖZALTI

Son dakika haberleri: İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE PKK OPERASYONU: 28 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İSTANBUL merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde cezaevi yapılanması içerisinde hareket ederek, örgütsel suçlardan tutuklu ya da hükümlü bulunanlara finansal destek sağladıkları iddia edilen 38 şüpheliden 28'i yakalandı.

İSTANBUL merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde cezaevi yapılanması içerisinde hareket ederek, örgütsel suçlardan tutuklu ya da hükümlü bulunanlara finansal destek sağladıkları iddia edilen 38 şüpheliden 28'i yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın sözde cezaevi yapılanması oluşturduğu ve bu yapılanmadaki kişilerin yasa dışı şekilde elde ettiği geliri, örgütsel suçlardan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere aktardığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgü üyelerinin örgütsel faaliyetlerine devam etmesini sağlamak adına eğitim kadrolarına militan hazırladıkları ve tutuklu örgüt üyelerini örgütten kopmamaları doğrultusunda eğitildikleri ve örgüt aleyhine ifade veren kişiler ve gizli tanıkları deşifre ettikten sonra cezalandırmak için harekete geçtikleri belirlendi. 

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YAPILAN BAŞARILI OPERASYONLARI DURDURMAK İSTEMİŞLER

Ayrıca yapılan çalışmaların devamında, ülkemiz ve sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonların durdurulmasını sağlamak, köşeye sıkışan örgüt üzerindeki operasyonel baskıyı azaltmak, kitleleri harekete geçirmek, dış basında ses getirmek amacıyla hak ihlalleri, insan haklarına aykırı tutum ve davranış, soyut iddialar ile devletimizi içerde ve dışarda yıpratmak amaçları ile (açlık grevleri, ölüm oruçları, intihar eylemleri, mahkeme boykotları, cezaevi isyanları) eylemleri tertipledikleri belirlendi. 

İÇ VE DIŞ KOORDİNASYONLU CEZAEVİ YAPILANMASININ OLUŞTURULMUŞ

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde KCK yapılanmasının yürütme alanlarından biri olan ideolojik alan merkezine bağlı iç ve dış koordinasyon şeklinde cezaevi yapılanmasının oluşturulduğu, bu yapılanmanın kırsal alan sözde üst yönetimine doğrudan bağlı olduğu ve örgütün devamını sağlama adına gerekli para ve diğer maddi unsurların (örgütsel eğitim metaryalleri gibi) yine örgüt ve örgüt bağlantılı şahıslar tarafından cezaevlerine aktarıldığı tespit edildiği öğrenildi. 

Soruşturma kapsamında İstanbul, Batman, Diyarbakır ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 28'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 tüfek, 51 mermi, 15 gram afyon sakızı ve 63 ecstasy hap ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Görüntü dökümü: --------------------Operasyondan görüntüler

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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