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Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

AA / Murat Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmada, 2012'deki polis akademisi sınavı ile farklı kamu sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmada, 2012'deki polis akademisi sınavı ile farklı kamu sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgüt Suçlar Bürosu, FETÖ'nün polis akademisi yapılanması ve "çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında kimliğini belirledikleri 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bazıları ByLock kullanıcısı, bazılarının ise büfe-ankesör aramalarının bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA / Murat Kaya - Son Dakika Haberleri
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