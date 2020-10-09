Son dakika haberi | İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı

Son dakika haber: İSTANBUL merkezli 4 ilde para karşılığı sahte engelli belgesi ve sahte askerliğe elverişsiz raporu düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 4 ilde para karşılığı sahte engelli belgesi ve sahte askerliğe elverişsiz raporu düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda kamuyu 735 bin lira zarara uğrattıkları belirtilen 37 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri para karşılığı sahte engelli sağlık kurulu raporu ve askerliğe elverişsizlik raporu düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenledi. Bugün İstanbul merkezli Konya, Sivas ve Antalya 'da çok sayıda adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 44 şüpheliden 37'si gözaltına alındı. Şüphelilerin kamuyu 735 bin lira zarara uğrattıkları belirtildi. 7 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı