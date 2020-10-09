Son dakika haberi | İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı

09.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:50
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı

Son dakika haber: İSTANBUL merkezli 4 ilde para karşılığı sahte engelli belgesi ve sahte askerliğe elverişsiz raporu düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 4 ilde para karşılığı sahte engelli belgesi ve sahte askerliğe elverişsiz raporu düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda kamuyu 735 bin lira zarara uğrattıkları belirtilen 37 kişi gözaltına alındı.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri para karşılığı sahte  engelli sağlık kurulu raporu ve askerliğe elverişsizlik raporu düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenledi. Bugün İstanbul merkezli Konya, Sivas ve Antalya 'da çok sayıda adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 44 şüpheliden 37'si gözaltına alındı. Şüphelilerin kamuyu 735 bin lira zarara uğrattıkları belirtildi. 7 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

 


- İstanbul
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Muş Fahrettin Koca Mustafa Şentop Erkan Kandemir
Magazin Sezen Aksu Ali Sürmeli Acun Ilıcalı Erdal Beşikçioğlu
Spor Erol Bulut Mbaye Diagne Roland Garros Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 15:50:26. #1.14#
title