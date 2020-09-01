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Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 30 İLDE FETÖ OPERASYONU

Son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA İstanbul merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 30 İLDE FETÖ OPERASYONU
01.09.2020 05:32 | Son Güncelleme: 01.09.2020 05:36

Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA 

İstanbul merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Aralarında muvazzaf askerlerinde yer aldığı toplam 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik bir çok adrese polis ekiplerince baskın yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon yapılan bir adreste Çekmeköy Merkez Mahallesi Vefa Sokaktaki bir binaydı.

Görüntü dökümü:

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-Operasyona gidis

-Adrese giriş

-Gözaltı

-Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

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