Son dakika haberi: İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 25 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 25 gözaltı

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 25 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından bu sabaha karşı operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'da çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, İstanbul'da ise Güngören merkezli Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Tuzla ve Zeytinburnu'da çalışma gerçekleştirdi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise bir miktar çeşitli türde uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 23 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 90 lira ve 400 euro para ele geçirildi. Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı
Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı
İstanbul'da sahil kesimlerinde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu
İstanbul'da sahil kesimlerinde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu
Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Hulusi Akar Derya Yanık Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Hakan Sabancı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Ömer Ali Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 25 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:53:13. #1.14#

title