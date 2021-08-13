Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyetlerde bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan ülkemize giriş yaptıkları, terör örgütüne maddi, yaşamsal ve lojistik destek temini faaliyetlerinde bulundukları şeklinde bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 7 ilçede olmak üzere 9 adrese ve Bingöl ve Tekirdağ illerinde birer adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde incelmeme başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul emniyetine elde edilmiştir. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı