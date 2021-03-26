Son dakika haberleri! İstanbul merkezli 3 ilde bitcoin dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı

Son dakika haber... Kripto para piyasası Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aranan 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

Kripto para piyasası Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aranan 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Dolandırıcılığın mali değerinin 12 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı