Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 2 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonunda 8 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 2 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonunda 8 kişi yakalandı

Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 2 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 8 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, başkalarına ait kimlik ve banka bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, başkalarına ait kimlik ve banka bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, banka sitelerine benzeyen sahte siteler ve kurdukları çağrı merkezi üzerinden kimlik ve banka bilgilerini elde ettikleri çok sayıda kişinin hesaplarını boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul ve Düzce'de 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda mağdurun hesabından üçüncü kişilerin hesaplarına para aktardığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, soruşturma kapsamında geçmiş dönemlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişinin de tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme'...
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme"...
İstanbul'da hafta sonu seçim heyecanı; 14 mahalle yeni muhtarını seçecek
İstanbul'da hafta sonu seçim heyecanı; 14 mahalle yeni muhtarını seçecek
İstanbul'da bir kadın, İETT otobüsüne maymunuyla bindi
İstanbul'da bir kadın, İETT otobüsüne maymunuyla bindi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Seren Serengil Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Ergin Ataman Merih Demiral Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 2 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonunda 8 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 11:29:16. #1.14#

title