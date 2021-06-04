Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 2 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonunda 8 kişi yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, başkalarına ait kimlik ve banka bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, başkalarına ait kimlik ve banka bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, banka sitelerine benzeyen sahte siteler ve kurdukları çağrı merkezi üzerinden kimlik ve banka bilgilerini elde ettikleri çok sayıda kişinin hesaplarını boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul ve Düzce'de 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda mağdurun hesabından üçüncü kişilerin hesaplarına para aktardığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, soruşturma kapsamında geçmiş dönemlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişinin de tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir