İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 2 ilde uzun süre kullanılmayan banka hesaplarını dublör kullanarak yaklaşık 1 milyon 500 bin lira boşaltan şebekeye operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 2 ilde uzun süre kullanılmayan banka hesaplarını dublör kullanarak yaklaşık 1 milyon 500 bin lira boşaltan şebekeye operasyon düzenlendi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, baskın anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara'da, şüphelilerin uzun süredir işlem görmemiş, bankacılık dilinde 'Uyuyan Hesap' olarak adlandırılan içerisinde yüklü miktarda bakiyesi bulunan hesapları bankaya ait sistemleri kullanarak tespit ettikleri ve müşterilerin Türk lirası ve döviz hesaplarını dublör kullanarak usulsüz bir şekilde çektiklerini, belirledi. Şüphelilerin mağdurların fotoğraflarıyla dublörlerin fotoğraflarını değiştirerek sahte kimlik düzenleyip toplamda 1 milyon 500 bin lira para çaldıklarını tespit etti. Polis, 29 Haziran saat 05.30'da 1'i banka çalışanı, 4 şüpheliye yönelik Ankara'da 1, İstanbul'da 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 cep telefonu, IPAD tablet, 2 harici disk, 2 renkli yazıcı, laminasyon cihazı(kimlik kopyalama cihazı), PVC kaplama materyali, rulo halde izole bant boyutların renkli filigran ve kimlik kesme aparatı ele geçirilirken, adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheliyi kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Operasyon anları kameraya yansıdı.

İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için kuvvetli yağış uyarısı
Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Gece gölün etrafında yürüyen vatandaşlar fark etti! Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeçler kıyıya vurdu
Gece gölün etrafında yürüyen vatandaşlar fark etti! Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeçler kıyıya vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Taner Ölmez Hande Erçel Şevval Şahin
Spor Cristiano Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE BANKA HESAPLARINI BOŞALTAN ŞEBEKEYE OPERASYON - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:46:06. #1.14#

title