Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ OPERASYONU 54 GÖZALTI
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Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ OPERASYONU 54 GÖZALTI

27.11.2020 02:22 | Son Güncelleme: 27.11.2020 02:36
Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ OPERASYONU 54 GÖZALTI

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ OPERASYONU 54 GÖZALTI İSTANBUL merkezli 17 ilde, Fettullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı 'ankesör' operasyonu düzenlendi.

İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ OPERASYONU 54 GÖZALTI
İSTANBUL merkezli 17 ilde, Fettullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı 'ankesör' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 13'ü İstanbul'da olmak üzere 17 kentte toplam 54 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'ye yönelik, İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak 'ankesör' isimli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 54 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ve aralarında ihraç edilen askerler ile askeri öğrencilere yönelik olduğu öğrenildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Pendik'te önceden belirlenen bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Gözalrına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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- İstanbul
Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ OPERASYONU 54 GÖZALTI
Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ OPERASYONU 54 GÖZALTI
Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ OPERASYONU 54 GÖZALTI
Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ OPERASYONU 54 GÖZALTI
Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ OPERASYONU 54 GÖZALTI
Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ OPERASYONU 54 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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