Son dakika haberleri | İstanbul İtfaiyesinden inek kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Eyüpsultan'da bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kurtarıldı. Çamura saplanan ineğin kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Eyüpsultan Kemerburgaz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahibi tarafından yemlenmesi meraya salınan inek bir süre sonra çamura saplandı. Sahibi tarafından çamura saplanmış halde bulunulmasının ardından itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. Bir itfaiye eri halatı hayvana bağladı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası inek kurtarıldı. İneği kurtarılma çalışması ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı