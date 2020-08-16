Son dakika haberleri! İSTANBUL-İSTANBUL'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA
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Son dakika haberleri! İSTANBUL-İSTANBUL'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Bir son dakika haberine göre Kağıthane, Kadıköy ve Eyüpsultan'da, düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ve 14 bin 360 lira para ele geçirilirken 6 kişi yakalandı.

16.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:52

Kağıthane, Kadıköy ve Eyüpsultan'da, düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ve 14 bin 360 lira para ele geçirilirken 6 kişi yakalandı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 10 Ağustos Pazartesi günü Kağıthane, Kadıköy ve Eyüpsultan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Ayrıca 1 kilo 13 gram gram esrar maddesi, 20 adet hint keneviri bitkisi, 2 kilogram bonzai, 1 kilogram kubar, 36,48 gram kokain, 173 gram marihuana maddesi, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 360 TL para ve 26 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları kameralara da yansıdı.

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Son dakika haberleri! İSTANBUL-İSTANBUL'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Kaynak: DHA

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