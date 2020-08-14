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Son dakika haberleri | İSTANBUL-İŞ ADAMLARI VE ÜNLÜLERİ DOLANDIRAN ÇETEYE OPERASYON KAMERADA

Son dakika haberine göre Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, suikast silahı, 2 tüfek, 730 mermi, balistik yelek, dürbün, susturucu, lazer nişangahı, 198 fildişi ve damla olarak tabir edilen tesbih, 2 fildişi, 2 gergedan boynuzu, piton yılanı derisi, 61 fildişi...

14.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:06

Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, suikast silahı, 2 tüfek, 730 mermi, balistik yelek, dürbün, susturucu, lazer nişangahı, 198 fildişi ve damla olarak tabir edilen tesbih, 2 fildişi, 2 gergedan boynuzu, piton yılanı derisi, 61 fildişi parçaları ele geçirildi.

Ali ABLAY/ İSTANBUL, (DHA)

Çeşitli yöntemlerle iş adamlarını ve ünlüleri dolandıran suç çetesine polis operasyon düzenledi. Operasyonda çete liderinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yağma, yağmaya teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurma ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlara karışan bir çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından organize polisi 6 Ağustos günü İstanbul merkezli olarak Antalya ve İzmir'de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çete lideri Osman G.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, suikast silahı, 2 tüfek, 730 mermi, balistik yelek, dürbün, susturucu, lazer nişangahı, 198 fildişi ve damla olarak tabir edilen tesbih, 2 fildişi, 2 gergedan boynuzu, piton yılanı derisi, 61 fildişi parçaları ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu düşünülen 14 değerli obje ele geçirildi.

Suç çetesi üyelerinin kendileri iş adamı gibi tanıtarak gerçek iş adamları ve bazı ünlü isimler ile ticari ilişkiler kurdukları ardından icra kanalı üzerinden dolandırıcılık yöntemiyle çeşitli yağmalar gerçekleştirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Çetenin mağdur olan kişileri tehdit ederek kendilerinden şikayetçi olmalarını engellediği ve iş adamlarından haksız kazanç elde edemediklerinde basın üzerinden itibarlarını zedelemeye çalıştıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda Antalya'daki bir otelin çete üyeleri tarafından basıldığı ve otel işletmesinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmeye çalıştığı da belirlendi.

Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheliye ev hapsi cezası verilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Son dakika haberleri | İSTANBUL-İŞ ADAMLARI VE ÜNLÜLERİ DOLANDIRAN ÇETEYE OPERASYON KAMERADA

Kaynak: DHA

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