Son dakika haberleri | İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi Bir son dakika haberine göre -Taksi denetimleri ve taksicilerin bilgilendirilmesi -Taksi şoförünün açıklaması -Araçların polis köpekleriyle aranması İstanbul Havalimanı'nda taksilere Kovid-19 denetimi yapıldı.

-Taksi denetimleri ve taksicilerin bilgilendirilmesi -Taksi şoförünün açıklaması -Araçların polis köpekleriyle aranması İstanbul Havalimanı'nda taksilere Kovid-19 denetimi yapıldı. Kaynak: AA