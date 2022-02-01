Son Dakika | Güngören'de iki çocuk annesi kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

GÜNGÖREN'DE iki çocuğuyla karşıya geçmeye çalışan Nihal Akbaş'a çarparak ölümüne neden olan hafriyat kamyonu sürücüsü tutuklandı. Sürücü hakimlikteki ifadesinde, "Sola döneceğim esnada sinyal vermedim. Ancak aynamı kontrol etmiştim. Olay sebebi ile pişmanım. Kaza sonrası araçtan inince maktulü aracın altında görmem üzerine korktum ve olay yerinden uzaklaştım" dedi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 ZM 211 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Semih El Hatır, iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş'ı fark etmedi. Sürücü kullandığı kamyonla anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar caddeye savrulurken anne Nihal Akbaş ise kamyonun altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KORKTUM VE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Semih El Hatır çıkarıldığı nöbetçi mahkemedeki ifadesinde, "Ben bir yapı şirketinin TIR şoförlüğünü yapıyorum. TIR kullanmaya yetkili sürücü belgem var. Bu belgeyi Suriye'de almıştım. TIR ile seyir halindeyken sol şeridin boşaldığını gördüm. Aracımla hareket ederken insanlara çarptığımı fark ettim. Kesinlikle onları görmemiştim. Sola döneceğim esnada sinyal vermedim. Ancak aynamı kontrol etmiştim. Olay sebebi ile pişmanım. Kaza sonrası araçtan inince maktulü aracın altında görmem üzerine korktum ve olay yerinden uzaklaştım. Daha sonra patronumu arayarak olaydan bahsettim. Serbest bırakılmak istiyorumö ifadelerini kullandı. Şüpheli Semih El Hatır'ın avukatı ise müvekkilinin 18 yaşından beri kamyon ve TIR kullandığını, tecrübeli olduğunu söyleyerek, "Müvekkilimin olay yerini terk etmesinin sebebi kendisinin Suriye vatandaşı olması ile çevrede bulunan vatandaşlar tarafından baskı görme korkusudur. İş yerine gider gitmez polise haber vermiştir" diye konuştu.

Şüpheli hakimlikteki ifadesinin ardından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel