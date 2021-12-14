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Son dakika haberleri | İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ESENYURT, Üçevler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT, Üçevler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

Yangın Esenyurt, Üçevler Mahallesinde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 887. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada yangın çıkan dairede yaşayan bir kadın kendisini güçlükle dışarıya atarken bir çocuğunu da vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri dairede yaptığı incelemede 4 çocuğun cenazesiyle karşılaştı. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Son dakika haberleri | İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri | İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri | İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

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