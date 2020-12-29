Son dakika haberleri: İstanbul Emniyet Müdüründen yüz güldüren talimat
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Son dakika haberleri: İstanbul Emniyet Müdüründen yüz güldüren talimat

29.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:38

Son dakika haber... - İstanbul Emniyet Müdüründen yüz güldüren talimat Yardımsever vatandaşların desteğiyle yetim ve öksüz çocuklara kışlık kıyafetler hediye edildi İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, yardımsever vatandaşlarla müşterek bir şekilde hareket...

- İstanbul Emniyet Müdüründen yüz güldüren talimat

Yardımsever vatandaşların desteğiyle yetim ve öksüz çocuklara kışlık kıyafetler hediye edildi

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, yardımsever vatandaşlarla müşterek bir şekilde hareket ederek yetim ve öksüz çocuklara kışlık kıyafet hediye etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın öksüz ve yetim çocuklara ihtiyaç duydukları kışlık kıyafet konusundaki talimatları doğrultusunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Yardımsever vatandaşlarla müşterek bir şekilde çalışma yürüterek sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan yetim ve öksüz çocukları tek tek ziyaret etti. Ailelerle ve çocuklarla sohbet eden ekipler, çocuklara ihtiyaç duydukları kışlık kıyafetleri hediye etti.

Son dakika haberleri: İstanbul Emniyet Müdüründen yüz güldüren talimat
Son dakika haberleri: İstanbul Emniyet Müdüründen yüz güldüren talimat
Son dakika haberleri: İstanbul Emniyet Müdüründen yüz güldüren talimat
Son dakika haberleri: İstanbul Emniyet Müdüründen yüz güldüren talimat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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