Son dakika haberleri... İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 5 gözaltı
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Son dakika haberleri... İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 5 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslar narkotik polisi tarafından uyuşturucularla birlikte yakalandı.

Son dakika haberleri... İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 5 gözaltı
18.09.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:45

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslar narkotik polisi tarafından uyuşturucularla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında bugün yapmış oldukları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen A.P. isimli şahsın, yanında açık kimlikleri tespit edilemeyen şahıslarla birlikte İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldı. Narkotik polisi alınan bilgiler doğrultusunda operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda A.P. ile birlikte H.G., F.Y., M.P. ve O.K. isimli şahıslar İstanbul dönüşünde Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların içinde bulundukları araçta yapılan aramada 986 gram bonzai, 127 gram metamfetamin maddesi ve 15,01 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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