Son dakika haberleri: İstanbul'dan otobüsle geldiği Samsun'da gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da yolcu otobüsü ile Samsun'a gelen bir kişi şehir girişinde GBT yapılınca gözaltına alındı.

İstanbul'da yolcu otobüsü ile Samsun'a gelen bir kişi şehir girişinde GBT yapılınca gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Çağlayan Adliyesi yanında iş yeri bulunan H.Y.(50) 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dün yolcu otobüsü ile memleketi Samsun'a gelmek için yola çıktı. H.Y. yolda hiçbir kontrole takılmadan geldiği Samsun'da şehir girişinde polisin yolcu otobüsünü durdurarak HES, sokağa çıkma kısıtlaması ve GBT kontrolü yaptığı sırada hakkında "Karşılıksız yararlanma" suçundan yakalama kararı olduğu tespit edilince gözaltına alındı. H.Y. İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edilip Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı