Son dakika haberleri... İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
ANKARA (AA) - Tem Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen biri yolcu otobüsü olmak üzere 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel