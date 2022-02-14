Son dakika haberleri... İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Tem Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen biri yolcu otobüsü olmak üzere 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title