Son dakika haberleri | İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri | İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri | İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Nisan'da, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M., G.M. ve N.M.S. tutuklandı.

Yabancı uyruklu diğer 11 şüphelinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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