Son dakika haberleri: İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Beykoz'da dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Beykoz'da dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yenimahalle'deki Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi'nde kiracıyla mal sahibi arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine mal sahibi S.E.H. tabancayla M.S.E. ve yanındakilere ateş etti.

M.S.E. hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaçan S.E.H. polisin çalışması sonucu yakalandı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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