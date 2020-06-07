Son dakika haberleri! İstanbul'daki sahte tütün ve içki operasyonları kamerada: 30 gözaltı Bir son dakika haberine göre İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar yaptı.

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda sahte ve kaçak tütün mamulü ile alkollü içki ele geçirilirken, 30 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi. Ekipler Küçükçekmece, Kartal, Fatih, Bağcılar ve Kağıthane ilçelerinde birkaç kişinin yakalanmamak için ikametlerini ve kiralamış oldukları depo görünümlü yerleri sigara imalatı yapan atölyelere dönüştürdükleri ihbarını aldı. İhbar üzerine çalışmalara başlayan ekipler, şüphelilerin imalatını yaptıkları sigaraları iş hanlarında bulunan küçük dükkanları kiralayarak, kompresörler ve sigara dolum makineleri ile piyasaya pazarlandığını tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 300 TAPDK bandrolü, 1 paketleme makinesi, bin 337 paket 1 milyon 658 bin 650 gram kıyılmış sigara tütünü, 3 milyon 892 bin 600 boş makaron, 143 bin 600 içi tütünle doldurulmuş makaron, 208 puro, 587 bin yaprak sigara kağıdı, 1 kompresör, 6 makaron dolum makinesi ele geçirdi.

Ekipler yapılan çalışmaların devamında Başakşehir, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız koşullarda nargile tütünü imalatı yapıldığı bilgisini edindi. Tütünlerin kıyma makinelerinden geçirilip aromalar eklenerek mikser yardımıyla karıştırıldığı ve nargile tütünü elde edildiği öğrenildi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda bin 50 paket 4,7 ton nargile tütünü, 7 kaçak eşya nakilinde kullanılan araç, kaçak alkol ve nargile imalatında kullanılan 2 huni, 150 litre su, 2 mikser, 340 litre gliserin, 7 ocak, 11 tüp, 12 terazi, 44 litre aroma, 10 bin gram renklendirici toz, 2 kıyma makinesi, 21 boş bidon, 50 kilogram toz şeker ele geçirildi.

Kaynak: DHA