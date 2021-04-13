Son dakika haberleri! İstanbul'daki kariyerini bırakıp Balıkesir'e yerleşen kadın girişimci, ağaç dallarını ekonomiye kazandırıyor

Son dakika habere göre İstanbul'da yöneticilik yaparken şehir hayatından sıkılıp Balıkesir'in Edremit ilçesine yerleşen kadın girişimci, kurduğu atölyesinde 10 kişilik personeliyle zeytin ağaçlarının budanan dallarını işleyerek çeşitli ev ve mutfak gereçleri üretiyor.

İstanbul'da yöneticilik yaparken şehir hayatından sıkılıp Balıkesir'in Edremit ilçesine yerleşen kadın girişimci, kurduğu atölyesinde 10 kişilik personeliyle zeytin ağaçlarının budanan dallarını işleyerek çeşitli ev ve mutfak gereçleri üretiyor.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 1999 yılında mezunu olan Hatice Esra Yıldız, İstanbul'da 8 yıl birçok firmanın tanıtım ve basın birimlerinden yönetici olarak çalıştı. Şehir hayatında vazgeçip 2007 senesinde Edremit Körfezi'ne yerleşen Yıldız, hobi olarak budanan zeytin ağaçlarının dallarını işlemeye başladı.

Yıldız, zeytin üreticilerinden temin ettiği dalları işleyerek tabak, kaşık, kesme tahtası, sunum tahtası, havan, maşa, mumluk, şamdan, vazo gibi ürünlere dönüştürdü. İlk dönemlerde oteller ve restoranlar için üretim yapan Hatice Esra Yıldız, 2015 yılında ortağı Barış Yıldız ile kurduğu 10 kişinin istihdam edildiği atölyesinde ortaya çıkarttığı ürünlerini internet siteleri üzerinden yurt içi ve dışındaki alıcılarına satıyor.

"En çok ürün gönderdiğimiz ülke Almanya"

Kadını girişimci Yıldız, AA muhabirine, hobi olarak yaptığı ürünleri internet sitesinde sokak hayvanlarına mama temin edebilme düşüncesiyle satışa sunduğunu anlattı.

Gelen yoğun ilgi üzerine atölyesini kurduğunu anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Ağırlıklı olarak mutfak gereçleri üretiyorum. Tabak, kaşık, kesme tahtası, sunum tahtası, mutfakta kullanılabilecek havan, maşa gibi onlarca yüzlerce ürün var mutfak için ürettiğimiz. Onun dışında bir de dekoratif ürünler üretiyoruz. Dekoratif ürünlerde de mumluk, şamdan, vazo gibi yine evimizde kullandığımız küçük eşyalar yer alıyor. İlk başladığım dönemlerde ağırlıklı olarak otel ve restoranlar için üretim yapıyordum. Salgın dönemiyle birlikte otel ve restoranların kapanmasıyla daha az iş yapmaları nedeniyle satışımızı ağırlıklı olarak hem yerel hem de uluslararası online siteler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika'ya, ABD'ye, Orta Doğu'ya, Avustralya'ya, Kanada'ya kadar birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok ürün gönderdiğimiz ülke Almanya."

Ürünlerin her aşamasında doğallığa özen gösteriliyor

Yıldız, zeytin ağaçlarının belirli dönemlerde daha verimli ürün vermesi amacıyla "ağır budama" denilen bir budama sürecinden geçtiğini belirterek, bu dönemde kesilen dalları aldıktan sonra kurutup işlediğini bildirdi.

Ağaçların kurutulmasından başlayarak, üretim sürecinin sonuna kadar ekolojik ve doğal olmasına özen gösterdiğini ifade eden Yıldız, "Çünkü çok fazla kimyasalla yaşadığımız bir hayatımız var. Doğal ürünler üretiyoruz. Malzememiz de doğal. Ürünlerimizi ürettikten sonra saf zeytinyağında bekletiyoruz. Zeytinyağıyla yağlıyoruz. Kullanım aşamasında da yine zeytinyağıyla ara ara bakımlarının yapılması gerekiyor. Ürünü üretirken herhangi bir kimyasal malzeme kullanmadığımız için mümkün olduğunca doğal bir üretimden geçmiş oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik