Son dakika haberleri... İstanbul'daki asker uğurlamalarından yeni görüntüler Son dakika habere göre İSTANBUL'da dün ve hafta sonunda asker uğurlamalarında sosyal mesafe hiçe sayıldı.

İSTANBUL'da dün ve hafta sonunda asker uğurlamalarında sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bağcılar'da asker uğurlamasına katılan gruptakiler birbirinden ilginç figürlerle dans etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı anlar grupta yer alan başkaları tarafından görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı.



Kaynak: DHA