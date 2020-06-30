Son dakika haberleri... İstanbul'daki asker uğurlamalarından yeni görüntüler
Son dakika habere göre İSTANBUL'da dün ve hafta sonunda asker uğurlamalarında sosyal mesafe hiçe sayıldı.
30.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:01
İSTANBUL'da dün ve hafta sonunda asker uğurlamalarında sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bağcılar'da asker uğurlamasına katılan gruptakiler birbirinden ilginç figürlerle dans etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı anlar grupta yer alan başkaları tarafından görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı.
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Kaynak: DHA