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Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 ENC 091 plakalı otomobil, D-100 Okmeydanı- Haliç yönünde yol kenarında temizlik çalışması yapan İBB'ye ait temizlik aracına çarptı. Aynı yönde seyreden İETT otobüsü de otomobile arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası İETT otobüsündeki bir yolcu ile 34 ENC 091 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardında hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Okmeydanı, İstanbul, Otomobil, Haliç, Güncel, Haberler

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