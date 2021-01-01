Son dakika haberleri... İstanbul'da yeni yılın ilk günü sakin geçiyor
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Son dakika haberleri... İstanbul'da yeni yılın ilk günü sakin geçiyor

01.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:26
Son dakika haberleri... İstanbul'da yeni yılın ilk günü sakin geçiyor

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dün saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul, yeni yılın ilk gününü sakin geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dün saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul, yeni yılın ilk gününü sakin geçiriyor.

Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'un en hareketli semtleri ve sahiller boş kaldı. Eminönü ve Galata Kulesi'nde dolaşan turist grupları, kentin simgelerini arkalarına alarak fotoğraf çektirdi. Sultanahmet Meydanı'na gelen turistler de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere tarihi cami ve yapıları gezdi.

İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu gözlenirken polis, cadde girişinde pasaport kontrolü yaptı.

Kent genelinde kısıtlamaya tabi olmayan iş yerlerinin büyük oranda kapalı olduğu, iş yerlerini açan esnafın da sakin bir gün geçirdiği görüldü. Restoranlar ve pastaneler siparişlerini paket servis ile adreslerine ulaştırdı.

Kısıtlama kapsamında polis ekipleri belirlenen noktalarda uygulama yaptı. Araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Öte yandan, kısıtlama sırasında açık olmalarına izin verilen bakkal, market, kasap ve kuru yemişçi gibi iş yerlerinden az sayıda vatandaşın alışveriş yaptığı görüldü.

Trafikte ve toplu taşıma araçlarında normal günlerde yaşanan yoğunluğa rastlanmazken, meydanlar da kalabalıktan uzak bir gün yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk verilerine göre, saat 13.21 itibarıyla yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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