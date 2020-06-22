Son dakika haberleri | İstanbul'da "yeni normal" denetimleri sürüyor
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Son dakika haberleri | İstanbul'da "yeni normal" denetimleri sürüyor

Son dakika haberleri: İstanbul Valiliğinin, "yeni normal"e uyulması konusunda şehir genelindeki eş zamanlı denetimleri devam ediyor.

Son dakika haberleri | İstanbul'da
22.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:17

İstanbul Valiliğinin, "yeni normal"e uyulması konusunda şehir genelindeki eş zamanlı denetimleri devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'yeni normal' denetimleri kapsamında 26 bin 245 işletme denetlendi, 179 iş yerine cezai işlem uygulandı. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." ifadesini kullandı.

Mesajının sonunda maske-mesafe-temizlik uyarısında bulunan Yerlikaya, ayrıca pandemi sürecinde sosyal mesafenin önemini içeren uyarıların yer aldığı animasyon paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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