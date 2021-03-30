Son dakika haberleri... İstanbul'da yakalanan PKK şüphelisi Edirne'de tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK zanlısı Edirne'de tutuklandı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK zanlısı Edirne'de tutuklandı.
Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda dün düzenlenen operasyonla yakalanarak Edirne'ye getirilen Y.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan arandığı öğrenilen Y.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin