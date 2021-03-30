Son dakika haberleri... İstanbul'da yakalanan PKK şüphelisi Edirne'de tutuklandı
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Son dakika haberleri... İstanbul'da yakalanan PKK şüphelisi Edirne'de tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İstanbul'da yakalanan PKK şüphelisi Edirne'de tutuklandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK zanlısı Edirne'de tutuklandı.

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK zanlısı Edirne'de tutuklandı.

Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda dün düzenlenen operasyonla yakalanarak Edirne'ye getirilen Y.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan arandığı öğrenilen Y.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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