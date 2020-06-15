Son dakika haberleri | İstanbul'da yağmur etkili oluyor Son dakika haberi... METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Belirli aralıklarla etkili olmaya devam eden sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan bazı vatandaşlar durağa sığındı.

- Özdemir - Özdemir Kaynak: DHA