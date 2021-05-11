Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 7 ilçede belirledikleri 20 farklı adrese Özel Harekat Polisleri ile birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ile bir adet silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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