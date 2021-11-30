Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın yapıldı - Haberler
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Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın yapıldı

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın yapıldı

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Şişli ve Kağıthane merkezli 40 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

Operasyon yapılan adreslerde aramalar devam ediyor.

Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın yapıldı

Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın yapıldı

Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın yapıldı

Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın yapıldı

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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