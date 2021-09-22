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Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bazanın altından çanta çanta uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bazanın altından çanta çanta uyuşturucu çıktı İstanbul'un 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8'i yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı Operasyonlarda 123 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında...

İSTANBUL (İHA) - - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bazanın altından çanta çanta uyuşturucu çıktı

İstanbul'un 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8'i yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda 123 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 8'i yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Üç ilçede yapılan baskınlarda toplam 123 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bir adreste yapılan aramada ise bazanın altından çanta çanta uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 ilçede operasyonlar düzenledi. İranlı bir uyuşturucu şebekesinin yurda sıvı halde uyuşturucu madde getirdiğini ve burada çoğaltılacağı istihbaratını alan Narkotik Polisi, Esenyurt'ta bir depoyu ve bazı şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

123 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yürütülen soruşturma kapsamında 7 ila 16 Eylül tarihleri arasında Esenyurt, Bayrampaşa ve Şişli'de gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda sekizi yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskının gerçekleştirildiği depolarda yapılan aramalarda, 86 kilogram kristal metamfetamin, 37 kilo 300 gramı sıvı metamfetamin olmak üzere 123 kilo 300 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 870 dolar, bin 70 euro ve 58 bin 305 TL para ele geçirildi.

Yatak bazalarından çanta çanta uyuşturucu çıktı

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, yatak bazalarının altına gizlenmiş sırt çantalarında saklandıkları belirlendi. Sıvı halden kristal hale çevrilerek piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirildiği öğrenildi. Diğer yandan yakalanan uyuşturucu kaçakçıları, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki ifade işlemleri sona eren ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerin 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 4 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bazanın altından çanta çanta uyuşturucu çıktı

Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bazanın altından çanta çanta uyuşturucu çıktı

Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bazanın altından çanta çanta uyuşturucu çıktı

Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bazanın altından çanta çanta uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
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