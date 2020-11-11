İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
11.11.2020 06:29 | Son Güncelleme: 11.11.2020 06:47
İSTANBUL'da önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İSTANBUL'da önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
- İstanbul
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında arama Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenledi. Baskın yapılan adreslerde ekipler arama yaparken çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL