İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

11.11.2020 06:29 | Son Güncelleme: 11.11.2020 06:47
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL'da önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İSTANBUL'da önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında arama Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenledi.  Baskın yapılan adreslerde ekipler arama yaparken çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı. 


- İstanbul
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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