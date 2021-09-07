Son dakika haberi | İstanbul'da torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada
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Son dakika haberi | İstanbul'da torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Beyoğlu'nda torbacı oldukları iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı çatışma çıktı.

Beyoğlu'nda torbacı oldukları iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında parkta bulunan iki yabancı uyruklu şahıs bıçakla hafif şekilde yaralandı. Film sahnelerini aratmayan çatışma anı ise kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, torbacı oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruplar sokak içerisinde çıkarak dağıldı. Akşam saatlerinde geri gelen gruplar arasında bu defa silahlı çatışma çıktı. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş ederken, mahallede büyük panik yaşandı.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN SİLAHLI ÇATIŞMA

Torbacılar arasındaki silahlı çatışma anları film sahnelerini aratmadı. Taraflar saklanarak, duvarları siper olarak kullanarak birbirlerine defalarca ateş etti. Bir süre sonra silah sesleri kesilirken, mahallede bulunanlar polis ekiplerini arayıp yardım istedi.

PARKTA İKİ YABANCI UYRUKLU ŞAHIS BIÇAKLANDI

Çatışma sonrasında bir parkta iki yabancı uyruklu şahıs hafif şekilde bıçakla yaralanmış şekilde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde incelemelerde bulunarak olayda kullanılan bir tabancaya ise el koydu. Çatışmaya karışan şahısların ise kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan yaşanan silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur - Mehmet Başa/İHA)

Son dakika haberi | İstanbul'da torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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