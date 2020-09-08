Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk-2
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Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk-2

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı.

Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk-2
08.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. Sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü. Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti. Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİNİBÜSLER YİNE TIKLIM TIKLIM

Küçükçekmece'de minibüslerde yine aynı görüntüler kaydedildi. Oturan yolcuların haricinde ayakta gidenler nedeniyle bazı minibüslerin kapıları zor kapandı. Sosyal mesafesiz yolculuk yapanlar kameralara yansıdı.

 


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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