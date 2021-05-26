İSTANBUL'DA TKPML OPERASYONU; 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'DA TKPML OPERASYONU; 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da terör örgütü TKP/ML'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL'da terör örgütü TKP/ML'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen terör örgütü TKP/ML'ye ait 8 hücre evine 19 mayısta operasyon düzenlemişti. 6 ilçede 8 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda, örgütün sözde sorumluları da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 7 kalaşnikof, bir Belçika yapımı keskin nişancı tüfeği, 18 AK 47 şarjörü, nişancı kamuflajı ve el telsizi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. 8 şüpheli ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli savcılıkça serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA TKPML OPERASYONU; 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İSTANBUL'DA TKPML OPERASYONU; 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İSTANBUL'DA TKPML OPERASYONU; 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı
İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Derya Yanık Sedat Peker İbrahim Aydemir
Magazin Esra Erol Murat Boz Demet Evgar Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Abdullah Avcı Lukas Podolski Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL'DA TKPML OPERASYONU; 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 19:11:40. #1.15#

title