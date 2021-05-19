Son dakika haberleri! Operasyon Görüntüleri - Terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
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Son dakika haberleri! Operasyon Görüntüleri - Terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/ Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrasında, 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, yurt dışından getirildiği tespit edilen 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj, 1 telsiz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firarilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Son dakika haberleri! Operasyon Görüntüleri - Terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberleri! Operasyon Görüntüleri - Terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberleri! Operasyon Görüntüleri - Terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberleri! Operasyon Görüntüleri - Terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
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